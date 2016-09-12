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    Михайлович: «Бред, когда тебя четыре раза удаляют за пинок бутылки с водой»

    Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович, удаленный в матче с «Аталантой» за пинок бутылки с водой, выступил с критикой в адрес арбитров встречи.

    «Я не хочу что-то говорить о судье, но я злюсь, и для этого есть причина. Это бред, что за два года меня четыре раза удалили за такие мелочи, как пинок бутылки. Судьям нужно уделять больше внимания тому, что происходит на футбольном поле. Что касается пенальти, то нас слишком сурово наказали. Де Сильвестри уже находился на земле, он отвернулся от мяча и не видел соперника.

    Могу ли я быть доволен этим матчем? Конечно же нет. В первом тайме мы слишком нервничали и создали мало моментов. Ничья была бы справедливым результатом. Наша цель – побеждать в каждом матче, показывая свою игру», – сказал Михайлович.

    Напомним, матч 3-го тура итальянской Серии А «Аталанта» – «Торино» закончился со счетом 2:1.

    Источник: Football Italia

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    12.09.2016 11:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +30

      Artemon9 12 сентября 2016, 21:57

      Лучше Харта пни

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +180

      гость shuh 12 сентября 2016, 14:21

      пинай что-нибудь другое.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 12 сентября 2016, 12:46

      Четыре раза наступить на одни и те же грабли - это надо постараться!

      6
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 12 сентября 2016, 12:31

      Согласен

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