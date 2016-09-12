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    Хесе: «Было трудно покидать «Реал», но «ПСЖ» – отличный вариант для меня»

    Испанский форвард «ПСЖ» Хесе рассчитывает завоевать себе место в основном составе парижского клуба. Именно из-за нехватки игрового времени он принял решение прошедшим летом покинуть мадридский «Реал».

    «Я перешел в «ПСЖ» не для того, чтобы сидеть в запасе, как это было со мной в Мадриде. Я хочу принимать участие в каждой игре. Понятно, что это не самая простая задача, ведь здесь собраны прекрасные футболисты.

    Честно говоря, мне было сложно уходить из «Реала» спустя 10 лет после прихода в команду, но «ПСЖ» – отличный клуб, отличный вариант для меня. Я пришел сюда, чтобы выигрывать титулы и прогрессировать. Не считаю переезд во Францию шагом назад. Это шанс для меня проявить свои лучшие качества, что я и буду стараться сделать», – заявил Хесе.

    Напомним, что сумма трансфера Хесе из «Реала» в «ПСЖ» составила 25 миллионов евро.

    Источник: AS

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    12.09.2016 09:39
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