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    Каррера: «Знаю, что «Спартак» давно не выигрывал титулов. Мне нравятся такие вызовы»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Локомотивом» (1:0) в матче 6-го тура чемпионата России подчеркнул, что для дальнейших успехов его подопечные должны много работать.

    «Знаю, что «Спартак» привык побеждать, но давно не выигрывал титулов. Мне нравятся такие вызовы, ведь я сам играл в командах, от которых ждали только побед. Я знаю, что такое победы. Слово победа легко произнести, но чтобы выиграть, нужны отдача, воля и желания, без которых невозможно победить.

    Не бывает так, чтобы всегда все было хорошо. Когда все хорошо, окружающий нас энтузиазм нужно использовать во благо команды и при этом стоять на земле двумя ногами. Мы не должны быть заложниками эмоций болельщиков, а должны работать еще больше, если хотим продолжать выигрывать. Все время выигрывать очень и очень сложно», – заявил Каррера в эфире «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2016 22:31
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 12 сентября 2016, 10:00

      Каррера приведет Спартак к чемпионству, полагаю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 сентября 2016, 09:08

      Итальяшка не удержим.....хорошо заиграл Пищевик с приходом Карреры!))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 12 сентября 2016, 08:52

      КАРРЕРИМ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      chegaev88 12 сентября 2016, 06:22

      Цыплят по осени считают

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 12 сентября 2016, 06:19

      И это дамы и господа без Фернандо Ещенко и Джано!!! С победой Спартак

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Texac777 12 сентября 2016, 02:25

      Спартак чемпион

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 12 сентября 2016, 01:09

      всё по делу сказал и не ныл как нефутбольный тренер обосравшись

      4
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      Рейтинг: +2

      Иван872 12 сентября 2016, 00:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      мешки

      -8
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 11 сентября 2016, 23:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чемпионы ??? Да не смешите , вернитесь на землю .......

      -24
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      ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim > ВЛАДИВОСТОК 12 сентября 2016, 12:20

      Кое кто уже вернулся...:"ФК «Луч-Энергия», организация с более чем полувековой историей, десятилетиями являющийся визитной карточкой Приморского края, находится на грани гибели. Последние годы в клубе сложилась тяжелейшая финансовая ситуация, на данный момент ставшая катастрофической: задолженности по заработной плате приблизились к пяти месяцам. В такой ситуации поднимается вопрос о существовании не только клуба, но и его сотрудников!"

      0
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      Рейтинг: +319

      семенчик 11 сентября 2016, 23:08

      Верим Массимо!!!!

      8
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