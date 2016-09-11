Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Павлов: «Хотел бы извиниться перед болельщиками тульского «Арсенала»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Павлов заявил, что хотел бы извиниться перед болельщиками своей команды за поражение в 6-ом туре чемпионата России от питерского «Зенита» (0:5)

    «Хотел бы извиниться перед болельщиками. В ряде позиций мы допускали грубые ошибки. Совершенно не получилась игра впереди, видимо, мы неправильно сформировали группу атаки. Очень жаль болельщиков, которые сегодня набили битком стадион. Нам есть о чем подумать, есть о чем поговорить», – заявил Павлов в эфире канала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2016 21:10
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 сентября 2016, 01:19

      Удачи!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11