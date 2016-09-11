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    Бубнов: «Спартак» произвел более цельное впечатление – и победил заслуженно»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов высказал свое мнение о победе «Спартака» в матче 6-го тура чемпионата России против «Локомотива» (1:0). Бубнов подчеркнул, что красно-белые выглядели более целостно и заслуженно победили железнодорожников.

    «Спартак» выглядел более организованной и быстрой командой. У «Локомотива» практически ничего не получалось впереди, как раз по причине отсутствия контроля в центре. А все, что приходило с фланга в конечном итоге блокировалось спартаковцами. Семин не случайно рассчитывал на края атаки, но у Александа Самедова многое не получалось, впрочем, как и других лидеров команды. Майкон был более активен, но до оптимальной формы ему пока далеко. «Спартак» произвел более цельное впечатление – и победил заслуженно», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    11.09.2016 20:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 12 сентября 2016, 07:27

      Спартак показывает симпатичную, в целом, игру. Единственный минус - не дожимают соперника: на фоне 1-0 устраивают инфарктный кипеш в штрафной и суетят концовку.. ждем дерби

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 11 сентября 2016, 21:49

      ....Локомотив так и не смог "заковырять" мяч в ворота Спартака....

      -1
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 11 сентября 2016, 20:36

      (Пишу не как болельщик Спартака , сегодняшний матч Локомотив ,хоть и во главе с Семиным , смотрелся куда хуже, меньше создал, и куда меньше бил, хорошо сыграл Гильерме!!! )
      Спартак абсолютно заслужено победил! Красно белые вперёд !!!

      9
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 11 сентября 2016, 20:36

      Однако понятие более цельное или менее цельное заслуживает отдельного разъяснения.

      3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 сентября 2016, 20:18

      В этом сезоне Бубнов производит вполне благостное впечатление, ага, здраво рассуждает, точно оценивает.

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