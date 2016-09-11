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    Майкон: «В перерыве Семин сказал играть жестче»

    Нападающий «Локомотива» Майкон поделился впечатлениями о первом поражении железнодорожников в сезоне. Напомним, в рамках 6-го тура чемпионата России «Локомотив» уступил «Спартаку» со счетом 0:1.

    «В первом тайме мы выглядели хуже «Спартака», но во втором выровняли положение. Создали несколько моментов, которые должны были забивать. В перерыве Семин сказал играть жестче, потому что мы уступили много единоборств. После замены Самедова я ушел на правый фланг. Это знакомая для меня позиции. Вообще, готов помогать команде на любой позиции, куда бы ни поставил тренер», – сказал Майкон.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    11.09.2016 19:46
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