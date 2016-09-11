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    Гацкан: «В равных составах «Зенит» не забил бы нам даже гола»

    Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился мнениям о своих удалениях во встречах РФПЛ, отметив, что красная карточка, показанная ему в матче 3-го тура против «Зенита» (2:3), серьезно повлияла на результат данной игры.

    «На мой взгляд, красные карточки были незаслуженные. Две из четырех желтых – 100% не по делу. И обе были вторыми... Наверное, нас чуть-чуть по-другому судят, чем остальные команды первой пятерки. Со своей стороны буду стараться впредь не давать судьям повода что-то такое придумать. Наверное, можно было мне и по-другому сыграть. Но и судья мог бы не ломать игру… Если бы мы в Петербурге играли в полном составе, думаю, «Зенит» даже гол не забил бы», – сказал Гацкан.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.09.2016 15:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 11 сентября 2016, 20:03

      Лезвия косилки точатся, комбайнёры и завгар в строю. - "Стрижём ГАЗоны, МЯСО, травку !.." РСМ, плюньте на завистливых оглоедов, они всё равно болеют за вас и наш футбол! С ув.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Дон Посей 11 сентября 2016, 21:01

      Где траву берёшь?

      -1
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      ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей > андрей андреев 12 сентября 2016, 17:22

      !

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin 11 сентября 2016, 17:49

      Так вот против звенита играть: то болелы его чего-нибудь выкинут, то судья подкинет.

      -1
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      Рейтинг: +332

      семечкин > yurdin 11 сентября 2016, 18:23

      нет таких внешних факторов, которые не позволили бы сборной Германии выиграть у сборной Люксембурга....ни судья, ни болельщики, ни даже попытки выбить команду из колеи, обвиняя игроков в употреблении мельдония( что было сделано против Ростова в прошлом сезоне)...
      вывод: во-первых, Ростову есть куда расти.
      во-вторых: каждый игрок должен играть, как в последний раз, чтобы потом не обвинять кого-то, что его можно было бы "помягче" судить и вот тогда-то мы бы уж УХ, КАК СЫГРАЛИ...

      0
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      Рейтинг: +144

      человек просто 11 сентября 2016, 17:42

      Неизвестно какой счёт мог быть. Но что судейство было за Зенит бесспорно.

      1
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      Рейтинг: -256

      balaton78 11 сентября 2016, 16:59

      Красавец, Гацкан! Все правильно сказал! Ростов реально боятся!

      3
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      Рейтинг: +6006

      GoldPlayFIFARus9 11 сентября 2016, 16:07

      Если бы у бабушки был бы член,то она была бы дедушка.
      А вообще,не хер было удаляться

      1
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      Рейтинг: +6304

      порт 11 сентября 2016, 15:43

      Иногда лучше молчать, чем говорить.

      3
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      Рейтинг: +332

      семечкин 11 сентября 2016, 15:37

      Курбану Бекиевичу, как новому вице-президенту, не плохо бы своей властью запретить своим игрокам трепать языком, даже в перерывах между таймами, где игрокам улыбаются девочки с микрофонами и приглашают попиздеть....
      ПРЕСС-СЛУЖБА ЕСТЬ В КАЖДОМ КЛУБЕ!!!!!

      0
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 11 сентября 2016, 15:34

      свистунок сломал всю красоту ! удаление , пендаль...

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