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    Маурисио: «Я в «Спартаке» только неделю, но уже хочу остаться здесь на постоянной основе»

    Защитник «Лацио» Маурисио, на правах аренды выступающий за «Спартак», выразил желание остаться в московском клубе на постоянной основе. Отметим, что красно-белые имеют право выкупа игрока за 2 миллиона евро.

    «Когда появилась возможность перейти в «Спартак», то я не стал долго думать. Это уникальная возможность. Приехал сюда как арендованный игрок, но хочу остаться на постоянной основе. Я тут только одну неделю, а мне уже все нравится. Я бы играл в «Спартаке» три, четыре, пять лет, сколько бог позволит. В какой момент понял, что хотел бы остаться в «Спартаке» надолго? Когда меня встретили, все были приветливы, хорошая обстановка, народ сфокусирован на работе, более профессионально подходит к делу», – сказал Маурисио.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.09.2016 13:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 сентября 2016, 14:59

      Оставайся, вона Джано на всю жизнь тута прописался до пенсии.

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 11 сентября 2016, 14:58

      Все так говорят когда приезжают в новый клуб! А после выясняется, команда не моя ,что тренер не тот! Играй ,а время покажет!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 сентября 2016, 13:56

      Покажи себя и думаю останешься на 100 %

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