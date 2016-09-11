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    Мостовой: «Есть ощущение, что «Спартак» потеряет очки в матче с «Локомотивом»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что «Локомотив» в предстоящем матче с красно-белыми в рамках 6-го тура РФПЛ сможет отобрать очки у потенциального лидера первенства.

    «Жду упертой игры от обеих команд, матч однозначно будет интересным. Мы давно не видели «Спартак» на первом месте таблицы РФПЛ, поэтому красно-белые вряд ли захотят упускать это преимущество. «Локомотив» немного встрепенулся в результате победы над «Краснодаром», к тому же хорошо выглядел по игре в матче с «быками». Возможно, это связано с назначением Юрия Семина на пост главного тренера и перестановками в клубе.

    Есть ощущение, что «Спартак» может потерять очки в столичном дерби. К тому же со стороны обеих команд многие футболисты участвовали в матчах за национальные сборные, и еще неизвестно, в каком состоянии они вернулись. Закрытой игры мы точно не увидим. На таком стадионе, как «Открытие Арена», это невозможно. Думаю, что матч закончится результативной ничьей — 1:1», – заявил Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.09.2016 11:18
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 сентября 2016, 18:57

      Сглазил ты, Мостовой Локо...

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 11 сентября 2016, 15:59

      не до оцениваете Вы, товарищи мясные, Локомотив. И рановато списываете Нас со счетов. Но игра рассудит

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 11 сентября 2016, 13:44

      Сегодня Спартак на себя не будет похож! Так что ничью он воспримет за счастье! Но Локо сегодня возьмет верх-Семин не уступит Каррере!

      2
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      Рейтинг: +91

      Warrior God > Serjoga 11 сентября 2016, 14:01

      Будем смотреть,перед краснодаром тож поражение предрекали Спартаку.

      0
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      Рейтинг: +678

      Пастырь > Serjoga 11 сентября 2016, 19:03

      Спартак последние игры обретает себя, Локомотив играл не плохо, но Спартак был сильнее

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 11 сентября 2016, 13:29

      спартак-локо 3-1

      0
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 11 сентября 2016, 13:19

      ждем дерби

      0
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 11 сентября 2016, 12:26

      Товарищ Мостик, если вы не следили за началом РФПЛ то скажу вам по секрету, Спартак более уверенно справился с быками чем локо который просто отскочил

      -2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 сентября 2016, 12:26

      Локомотив выдал свой максимум в Краснодаре. Сегодня им ничего не светит. Если, конечно, Спартак сам не накосячит

      1
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 11 сентября 2016, 12:23

      Тоже мне эксперт!!! Спартак 2:0 Локо , в лучшем случии для паровоза! А так думаю 4:1 Спартак пройдеться по рельсам)))) вперед Спартак!!!!

      0
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      Рейтинг: +291

      EFR 11 сентября 2016, 11:58

      я уверен в победе 3-0

      1
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 11 сентября 2016, 11:50

      С результатом точно уже не угадал. Спартак не пропустит сегодня.

      -1
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