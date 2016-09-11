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    «Уфа» намерена в матче с «Краснодаром» повторить успех двухлетней давности

    Полузащитник «Уфы» Игорь Безденежных выразил уверенность в способности команды выиграть у «Краснодара» в рамках 6-го тура РФПЛ.

    «Краснодар» очень организованный коллектив, одна из сильнейших команд в нашем чемпионате с хорошим контролем мяча и квалифицированными исполнителями. Будет очень тяжело им противостоять, но мы уже выигрывали у «Краснодара», хотя последний наш матч с ними и завершился крайне неудачно. У любой команды можно выигрывать, забирать турнирные очки. Я думаю, что дома, при родных трибунах и болельщиках, мы сможем повторить свой успех двухлетней давности, когда «Уфа» одержала победу над «быками» со счетом 2:0», – заявил Безденежных.

    Источник: ФК «Уфа»

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    11.09.2016 09:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 11 сентября 2016, 11:18

      уфа будет вынимать из своей сетки не меньше трешки

      0
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 11 сентября 2016, 10:20

      Краснодар минимально выиграет у Уфы.

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 11 сентября 2016, 09:51

      Какой ответ ожидали услышать ? Типа - всё пропало шеф !!! Парень высказал стандартно-банальное мнение о предстоящем матче

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