Титов готов поработать в тульском «Арсенале»

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов заявил о готовности поработать в Туле, в котором базируется клуб РФПЛ «Арсенал».

«Был в Туле давно, уже года два назад. Для меня Тула уже родной стала. Ведь я успел тут и поиграть. Учитывая, что здесь работал мой друг близкий, человек который здесь известен даже больше чем в Москве… Вы знаете, о ком я. Это Дмитрий Аленичев. Поэтому у меня откровенные симпатии к вашему городу. Если будет предложение любое, частного характера и не только частного, я конечно сюда приеду», – приводит слова Титова ТСН24.

Напомним, Титов был отправлен в отставку из «Спартака» в начале нынешнего сезона вместе с главным тренером команды Дмитрием Аленичевым.