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    Селюк: «Траоре вышел на нормальный стадион, и пошли голы»

    Агент нападающего ЦСКА Ласина Траоре Дмитрий Селюк прокомментировал игру своего клиента в первом тайме матча шестого тура РФПЛ против «Терека». Траоре отличился двумя голами.

    «В Траоре, кроме меня, Слуцкого и Гинера, никто не верил, а он взял и вошел в историю ЦСКА. Теперь Ласина навсегда будет почетным гостем на армейском стадионе.

    Просто Траоре привык играть на хороших газонах. Первые пять туров ЦСКА провел на выезде, непонятно на каких полях. Только стоило выйти на нормальный стадион, сразу пошли голы.

    Траоре набирает форму, адаптируется. Это голы не Траоре, а всей команды. Даже персонал стадиона имеет отношения к этим голам», – сказал Селюк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.09.2016 22:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8018

      nik55 11 сентября 2016, 08:17

      что дальше будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 11 сентября 2016, 02:27

      Ага, привык, с детства, с кот-д'ивуара играет только на идеальных полях)

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 10 сентября 2016, 23:11

      Ахахаха. В Махачкале плохие поля или в Питере? Что-то вообще левые отмазы... Хоть я и рад, что он наконец стал забивать.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +332

      семечкин 10 сентября 2016, 22:21

      классно!!!
      на гостевые игры не брать!!!)))))

      1
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