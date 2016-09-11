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    Серия А. «Милан» потерпел поражение от «Удинезе», два матча отменены из-за дождя

    В матче 3-го тура Серии А «Милан» на своем поле уступил «Удинезе» со счетом 0:1. Победу гостям принес гол в исполнении Стипе Перицы.

    В других встречах «Аталанта» обыграла «Торино», а «Кьево» не сумел сломить сопротивление «Лацио».

    Отметим, что матч «Ромы» и «Сампдории», а также игра «Дженоа» и «Фиорентины» были отменены из-за проливного дождя.

    Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур

    Милан – Удинезе – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Перица, 89.

    Аталанта – Торино – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Фальке, 54; 1:1 – Масиелло, 56; 2:1 – Кесс, 82 (с пенальти).

    Кьево – Лацио – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Гамберини, 52; 1:1 – Де Врей, 55.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2016 17:57
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