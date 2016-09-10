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Джано спас жизнь ребенку, оплатив операцию

10 сентября 2016, 17:15
13

Полузащитник «Спартака» Джано заявил, что однажды спас жизнь ребенку, которому оплатил операцию и дальнейшее лечение. Отметим, что сейчас мальчик здоров и чувствует себя хорошо.

«Расскажу историю. Однажды, когда ехал в Австрию, зашел на грузинский сайт и прочитал там материал. Отец писал про своего сына. Ребенок ночью смотрел футбол, какой-то зарубежный чемпионат, и в четыре утра упал в обморок. Пошла кровь… Выяснилось, что мальчику срочно нужна операция. Моя жена в тот момент была в Грузии. Позвонил ей и сказал: «Сейчас переведу тебе деньги. Скоро за ними приедет мужчина».

Затем набрал номер отца ребенка. Не представился. Просто сказал, что я футболист и очень хочу помочь его семье. Он ответил: «Огромное спасибо». И заплакал. Мужчина был поражен. Вскоре мальчика вылечили. Вместе с другими неравнодушными помогли ему победить болезнь. Недавно виделся с ребенком, он чувствует себя нормально. А его семья всегда поздравляет нас со всеми праздниками. Добрые, открытые люди», – сказал Джано.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Джано
Комментарии (13)
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Aztec58
1473517950
Ага, сидит на шее Спартака и благородно спасает чужие жизни. А была ли угроза жизни?
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1473519210
ДОСТОЙНО...НО ПЕАРИТЬСЯ НЕ НУЖНО БЫЛО
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Joko21
1473522925
Побольше бы таких поступков
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takca
1473525085
Молодец. МУЖЧИНА.
Ответить
мыцык
1473528958
Фанаты,или около .....это ребёнок.
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спартач 23рус
1473532520
красава
Ответить
vlad1969
1473535301
УВАЖУХА!!!!! МУЖЧИНА!!!
Ответить
Дон Посей
1473541055
Так и должно быть всегда . С ув.
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GeorgeXIII
1473545359
все футболисты бы так....
Ответить
MaxSpartakM
1473567097
Поступок достойный Уважения! Джано респект
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