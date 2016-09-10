Джано спас жизнь ребенку, оплатив операцию

Полузащитник «Спартака» Джано заявил, что однажды спас жизнь ребенку, которому оплатил операцию и дальнейшее лечение. Отметим, что сейчас мальчик здоров и чувствует себя хорошо.

«Расскажу историю. Однажды, когда ехал в Австрию, зашел на грузинский сайт и прочитал там материал. Отец писал про своего сына. Ребенок ночью смотрел футбол, какой-то зарубежный чемпионат, и в четыре утра упал в обморок. Пошла кровь… Выяснилось, что мальчику срочно нужна операция. Моя жена в тот момент была в Грузии. Позвонил ей и сказал: «Сейчас переведу тебе деньги. Скоро за ними приедет мужчина».

Затем набрал номер отца ребенка. Не представился. Просто сказал, что я футболист и очень хочу помочь его семье. Он ответил: «Огромное спасибо». И заплакал. Мужчина был поражен. Вскоре мальчика вылечили. Вместе с другими неравнодушными помогли ему победить болезнь. Недавно виделся с ребенком, он чувствует себя нормально. А его семья всегда поздравляет нас со всеми праздниками. Добрые, открытые люди», – сказал Джано.