Джано: «Никогда не видел, чтобы «Спартак» так сражался, как сейчас»

Полузащитник «Спартака» Джано выразил мнение, что в нынешнем сезоне московский клуб играет с запредельным настроем. Отметим, что на данный момент красно-белые возглавляют турнирную таблицу РФПЛ.

– Уже девять лет играю в «Спартаке», но никогда не видел, чтобы мы так сражались, как сейчас. Один за всех – и все за одного. Если будем продолжать в том же духе, то футбольный бог будет на нашей стороне.

– То, что «Спартак» сейчас набрал хороший ход, – это заслуга Карреры?

– Возможно. Он здорово мотивирует нас. Каррера – темпераментный итальянец. Его установки всегда эмоциональные. Он умеет подобрать нужные слова, завести нас. Хорошо то, что Каррера постоянно общается со всеми футболистами. Когда играем двусторонку на тренировках, он часто говорит: «Еще не решил, кто будет в старте. Старайтесь все». У него на поле выходит тот, кто на данный момент находится в лучшей форме. И это правильно.