Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Акинфеев: «Терек» является неудобной командой для ЦСКА»

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от поединка шестого тура РФПЛ против «Терека».

    «С этой командой всегда неудобно играть. Да, были 4:2 и 3:0 в Грозном, было 4:1 на стадионе имени Стрельцова. Но обычно матчи получаются вязкие, упорные, нервные, нам редко когда в последние годы удавалось победить крупно или даже относительно легко.

    Что говорить, если даже ведя 4:0 в Грозном, мы пропустили два гола, сразу могли пустить третий, а в самой концовке хозяева имели еще один хороший момент? Думаю, и сейчас нужно настраиваться на трудную игру», – сказал Акинфеев.

    Встреча ЦСКА – «Терек» начнется в 20:30 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча.

    Источник: ПФК ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2016 13:59
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 сентября 2016, 16:57

      Игра не началась, а уже комплексуете,
      Так и продуете...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 10 сентября 2016, 16:03

      любая команда, а не только ЦСКА на стадионе, где из "матюкальника" вылетало: СУДЬЯ ПРОДАЖНАЯ КОЗЁЛ ТЫ, чувствует "неудобства" от хозяев)))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 10 сентября 2016, 16:00

      правильно..надо настраивать игроков к худшему..а не как спартак... когда аленичев кричал..что они с титовым посмотрели аек...и такие команды спартак легко переиграет..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +244

      007abdul007 > Klaido 10 сентября 2016, 16:37

      1-18 будет жить вечно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 сентября 2016, 15:44

      Чего это он еще до начала игры оправдываться уже начал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 сентября 2016, 15:01

      Странно, а по результатам вроде всё удачно получается.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11