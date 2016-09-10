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    Гендиректор «Ростова» опроверг слухи об отказе Нобоа и Наваса выходить на поле из-за долгов по зарплате

    Генеральный директор «Ростова» Владимир Крупин прокомментировал информацию о том, что защитник Сесар Навас и полузащитник Кристиан Нобоа отказались выступать за команду в последних играх по причине задолженности по заработной плате.

    – Как прокомментируете информацию о забастовке Наваса и Нобоа?

    – Таких заявлений от игроков не было, мне об этом ничего не известно. Руководству клуба они также не говорили подобного.

    – Почему оба не играли в последнем матче?

    – У Нобоа посмотрите какой перелет был – он вернулся из сборной Эквадора. А Наваса поберегли перед матчем с «Баварией».

    – Есть ли долги перед командой?

    – По заработной плате долгов нет – рассчитались все по июль включительно. А по премиальным есть задолженности.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.09.2016 12:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +549

      Жентус 10 сентября 2016, 22:26

      Простите, по Июль? Сейчас как бы Сентябрь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 10 сентября 2016, 14:43

      пусть будет так

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 10 сентября 2016, 14:11

      НЕ ОПРОВЕРГАТЬ НАДО, А ДЕНЬГИ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ФУФЛОМЁТАХ ЧЕРЕЗ СУД!!!!!
      имея штат юристов в клубе, нужно давать и им возможность заработать себе на премиальные, а не только строчить беспонтовые "жалобы" и апеляции в УЕФА на УЕФА!!!!
      чем юристы вообще занимаются? составлением контрактов? так трансферы закрылись уже....

      -1
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