Спаллетти пропустил тренировку «Ромы» из-за трагедии в семье

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти был вынужден пропустить тренировку команды из-за трагедии в семье.

Как сообщает источник, из жизни ушли родители жены наставника Тамары. Трагедия произошла в четверг. Сначала от сердечного приступа умер отец Тамары Пьеро, а вечером того же дня не стало ее матери Джованны. Супруги прожили в браке более 50 лет.

Напомним, что завтра состоится матч «Рома» – «Сампдория». Спалетти, несмотря на трагические известия, будет присутствовать на встрече.