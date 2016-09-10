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    Акинфеев: «Важно вкусить новые эмоции, ощутить радость»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал об ожиданиях от домашнего матча 6-го тура РФПЛ с «Тереком».

    «Волнение есть всегда, перед любым поединком и даже на тренировке. Здесь, на новой арене, главное – не думать о том, что нужно обязательно показать нечто запредельное, фантастическое. Важно вкусить новые эмоции, ощутить радость, которую будут излучать наши болельщики. Не каждый день, не каждый месяц и не каждый год тебе дано впервые сыграть на новом стадионе. А победит, как всегда, сильнейший», – сказал страж ворот.

    Напомним, что матч пройдет сегодня. Начало встречи в 20:30 по мск.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    10.09.2016 10:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +365

      yaran56 10 сентября 2016, 15:38

      Стели дорожку к своей з....це, вкусишь по полной.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 сентября 2016, 15:19

      Вкусишь, ага, в первом же матче ЛЧ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 сентября 2016, 11:22

      Надеюсь Терек оформит ЦСКА, т.к. сказать воздаст за все судейские беспределы, которые помогли коням набрать аж 11 левеньких очков...

      0
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      Рейтинг: +117

      Dj_CBEPXY > ivanthebest 10 сентября 2016, 13:46

      Почему левые? Все было чисто

      -1
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Dj_CBEPXY 10 сентября 2016, 15:20

      У Гинера по определению не может быть чисто, ага.

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 10 сентября 2016, 10:56

      Тереку по силам создать определенные проблемы ЦСКА

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Joko21 10 сентября 2016, 15:22

      В концовке прошлого чемпа даже и не попытались создать.

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