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    Кутепов: «У Черчесова своя специфическая манера работы»

    Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о том, как от относится к новому наставнику сборной России Станиславу Черчесову.

    ─ Какие впечатления остались от вызова в сборную России, и изменился ли, по собственным ощущениям, ваш статус в «Спартаке» после приглашения в национальную команду?

    ─ Тренировки в сборной, наставник, настроение, атмосфера ─ все было очень хорошее. К сожалению, первый матч не дал положительного результата, хотя кто-то, наверное, скажет, что и ничья ─ это хорошо. Но все же надо было выигрывать.

    А второй матч сборная провела уже получше, добилась победы. А что касается моего статуса, то сборная – это сборная, а клуб ─ это клуб, так что в этом плане ничего не изменилось.

    ─ Тренировки в сборной, атмосфера в команде сильно отличались от того, к чему вы привыкли в клубе?

    ─ Да, в сборную приехали ребята из разных клубов, у каждого свои навыки, привычки, так что отличия, безусловно, есть. Не буду вызывать всех секретов, потому что у Станислава Саламовича Черчесова своя специфическая манера работы, существенно отличающаяся от того стиля, в котором руководит командой главный тренер «Спартака» Каррера.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.09.2016 08:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 сентября 2016, 15:08

      Специфическая манера работы совсем не залог успеха. ага.

      0
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      Рейтинг: +390

      fantom23 10 сентября 2016, 09:31

      Лиж бы в результат был!

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