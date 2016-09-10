Макеев: «Еще пока рано тренироваться на поле, поэтому у меня отдельные занятия»

Защитник «Спартака» Евгений Макеев рассказал о том, как он восстанавливается после травмы, которую получил в матче с «АЕКом». Также футболист прокомментировал предстоящий матч с «Локомотивом».

«Однообразные велосипед и тренажерный зал немного поднадоели, поэтому хочется уже на поле работать с мячом. Восстанавливаюсь потихоньку. Еще пока рано тренировать на поле, поэтому у меня отдельные занятия. Считаю, что команда сейчас находится в неплохой форме, показывает хорошую игру. Думаю, грядущий матч с «Локомотивом» будет позитивным. Обязательно поддержку ребят», – сказал Макеев.