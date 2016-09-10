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    ФНЛ. «Волгарь» сыграл вничью со «Спартаком-2», «Мордовия» проиграла «Шиннику»

    В матче 12-го тура первенства ФНЛ «Тамбов» в гостях добился победы над «Балтикой» со счетом 2:1.

    В других встречах «Спартак-2» поделил очки с «Волгарем», «Шинник» минимально обыграл «Мордовию».

    Первенство ФНЛ. 12-й тур

    Балтика (Калининград) – Тамбов – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Столяренко, 11; 1:1 – Суханов, 23; 1:2 – Поярков, 76.

    Волгарь (Астрахань) – Спартак-2 (Москва) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Федчук, 31; 1:1 – Жестоков, 70.

    Шинник (Ярославль) – Мордовия (Саранск) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Чистяков, 72.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2016 19:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 11 сентября 2016, 08:03

      Молодцы Тамбов. Неплохо поднялись. Так держать.

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