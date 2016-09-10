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    ФНЛ. «Динамо» благодаря дублю Панченко одолело «СКА-Хабаровск», «Нефтехимик» уступил «Факелу»

    В матче 12-го тура первенства ФНЛ лидер чемпионата «Динамо» у себя дома одержало непростую победу над «СКА-Хабаровском» – 3:2. Отметим, что все голы были забиты в первом тайме.

    В другой встрече еще один представитель лидирующей группы «Факел» в гостях добыл победу над «Нефтехимиком» со счетом 2:1.

    Первенство ФНЛ. 12-й тур

    Динамо (Москва) – СКА-Хабаровск – 3:2 (3:2)

    Голы: 1:0 – Панченко, 6; 1:1 – Удалый, 11; 1:2 – Эдиев, 16; 2:2 – Бечирай, 21 (с пенальти); 3:2 – Панченко, 34.

    Нефтехимик (Нижнекамск) – Факел (Воронеж) – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Болов, 71; 0:2 – Болов, 83 (с пенальти); 1:2 – Решетников, 90.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.09.2016 16:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 10 сентября 2016, 19:19

      Воронеж с победой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 10 сентября 2016, 18:51

      Факел Воронеж!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 10 сентября 2016, 17:41

      Панченко срочно в сборную

      -1
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