Калиниченко: «В «Спартаке» каждый год кричат, что команда станет чемпионом»

Бывший хавбек «Спартака» Максим Калиниченко признал, что на данный момент рано делать вывод касательно работы тренера красно-белых Массимо Карреры.

– Готовы разделить восторги болельщиков по поводу игры и результатов «Спартака» при Массимо Каррере?

– Нет, конечно. Мы все это не раз проходили. До зимы чуть ли не каждый год кричим, что мы чемпионы и всех порвем. А вот потом… Нужна стабильность. Так что давайте подождем.

– Чем отличается «Спартак» Карреры от команды Аленичева?

– Что-то свое итальянец, конечно, добавил. Но вы поймите, невозможно, условно, за неделю все поменять. Какие-то новые штрихи появились. Естественно, тренер ведет себя по-другому в раздевалке и на бровке. Это тоже имеет значение. А о глобальных новшествах лучше поговорить через месяц-другой.