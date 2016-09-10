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  • Калиниченко: «В «Спартаке» каждый год кричат, что команда станет чемпионом»

Калиниченко: «В «Спартаке» каждый год кричат, что команда станет чемпионом»

10 сентября 2016, 07:13
33

Бывший хавбек «Спартака» Максим Калиниченко признал, что на данный момент рано делать вывод касательно работы тренера красно-белых Массимо Карреры.

– Готовы разделить восторги болельщиков по поводу игры и результатов «Спартака» при Массимо Каррере?

– Нет, конечно. Мы все это не раз проходили. До зимы чуть ли не каждый год кричим, что мы чемпионы и всех порвем. А вот потом… Нужна стабильность. Так что давайте подождем.

– Чем отличается «Спартак» Карреры от команды Аленичева?

– Что-то свое итальянец, конечно, добавил. Но вы поймите, невозможно, условно, за неделю все поменять. Какие-то новые штрихи появились. Естественно, тренер ведет себя по-другому в раздевалке и на бровке. Это тоже имеет значение. А о глобальных новшествах лучше поговорить через месяц-другой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Калиниченко Максим Каррера Массимо
Комментарии (33)
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Maxim Nik
1473483536
А может пора и правда стать?
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mik1954
1473486041
И пусть продолжают кричать, хорошая примета, что не станут .....
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MaxSpartakM
1473486233
Такое ощущения что все болелы России чувствуют что Спартак натянет всех в этом году и по этому удевительная тишина среди болел ЦСКА Зенита Локо и всех остальных
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stream15
1473488240
ТАК И ПУСТЬ СЕБЕ КРИЧАТ, ВСЕ РАВНО НЕ СТАНУТ.
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Павел Амурский
1473488713
спартак больше ничего и не умеет.
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VVM1964
1473491385
ЗАДОЛБАЛИ ВЫДИРАТЬ ИЗ КОНТЕКСТА ФРАЗЫ ( ПРИ ЭТОМ ИЗВРАЩАЯ СМЫСЛ ВСЕГО ИНТЕРВЬЮ ) И БРОСАТЬ ИХ В ЗАГОЛОВОК !!!
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Joko21
1473492628
из сильных соперников Спартак только встретился с Краснодаром. Посмотрим, что будет в играх с ЦСКА, Зенитом, Локомотивом, Ростовом
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Томь вперёд
1473494022
Прав на все 100! Нужно дождаться окончания хотя бы первого круга.
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nik55
1473494165
вы скажите какая команда не хочет стать чемпионом -все хотят а гавкаете на Спартак потому что он вас бесит вам всем до его популярности как до луны
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ivanthebest
1473494937
Хоть одна здравая мысль промелькнула от многих комментирующих типо экспертов... Оценивать шансы на чемпионство, только теоретические шансы, можно только после 20-го тура и никак не раньше.... всё то что до, это конвульсии неадекватных фанов, которые каждый раз наступают на одни и те же грабли... Хотя не скрою, сейчас меня игра Спартака очень радует и хотелось бы чтобы он не сбавлял обороты ни по игре, ни по результату, тогда возможно после 20 тура картина будет очень вдохновляющей...
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