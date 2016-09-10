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    Данильянц: «Врачи сейчас колдуют над Азмуном. Последствия будут ясны позже»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц после матча шестого тура РФПЛ против «Крыльев Советов» прокомментировал состояние Сослана Джанаева и Сердара Азмуна.

    «Джанаев восстанавливается, сколько времени это займет – сложно сказать. Надеемся, что он будет готов к ближайшей игре. Видели на повторе, что против Азмуна было серьезное нарушение, удар локтем. Он сейчас в сознательном состоянии на кушетке, врачи над ним колдуют. Последствия будут ясны позже», – сказал Данильянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.09.2016 00:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 10 сентября 2016, 09:24

      Да, а то без Азмуна Баварии крупно повезёт .

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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 10 сентября 2016, 09:17

      Что за напасть на ростов со всех сторон-то уефа кудряшова со стадионом заберут, то травмы, то одно то другое, что За х-йня!..??
      Желаю команде, тренерам, игрокам что не полностью готовы к лч, скорейшего восстановления, успехов в игре и интересных ходов в игре с баварией, ну и конечно победы!..

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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > Atoniq 11 сентября 2016, 22:13

      Так и надо пусть подавятся Баварии про...бут с крупным счетом, трактористы Домой !!!

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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > Victor.Vings 11 сентября 2016, 22:14

      Рановато им в еврокубки Шестое место их уровень :)

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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 сентября 2016, 01:36

      А что с Нобоа, почему не играл?

      -1
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      Рейтинг: +93

      Денис Ростовский > арейская 10 сентября 2016, 08:20

      Перелеты после сборных... Акклиматизация

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская > Денис Ростовский 10 сентября 2016, 15:17

      Ну вот теперь всё ясно, спасибо

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