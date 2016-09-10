Данильянц: «Врачи сейчас колдуют над Азмуном. Последствия будут ясны позже»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц после матча шестого тура РФПЛ против «Крыльев Советов» прокомментировал состояние Сослана Джанаева и Сердара Азмуна.

«Джанаев восстанавливается, сколько времени это займет – сложно сказать. Надеемся, что он будет готов к ближайшей игре. Видели на повторе, что против Азмуна было серьезное нарушение, удар локтем. Он сейчас в сознательном состоянии на кушетке, врачи над ним колдуют. Последствия будут ясны позже», – сказал Данильянц.