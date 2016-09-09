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    Веркаутерен: «Тяжелый старт сезона, но мы показали, что играем не хуже других»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен в эфире канала «Наш футбол» прокомментировал исход матча шестого тура РФПЛ против «Ростова» (1:2).

    «Ростов» играл более эффективно, чем мы, шансов у них возникало больше, в этом была разница между командами на поле.

    Думаю, что у нас был очень тяжелый старт сезона. За исключением «Уфы», нам противостояли только топовые команды. Думаю, мы показали, что играем не хуже других, но мы слишком мало забиваем», – сказал Веркотерен.

    После шести туров самарцы находятся на последней строчке с двумя очками.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2016 22:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      Макс В 11 сентября 2016, 17:32

      Когда же победа?

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