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    Генеральный директор «Уфы»: «Краснодар» – суперкоманда с суперфутболом»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями накануне матча шестого тура РФПЛ против «Краснодара».

    «В ближайшем матче мы принимаем «Краснодар». Один из лидеров отечественного футбола, который проповедует красоту игры. С такими соперниками приятно играть.

    Я надеюсь, что стадион заполнится, потому что в «Краснодаре» есть на что и на кого посмотреть. Ну а мы, в свою очередь, сделаем все возможное, чтобы победить эту команду. У нас есть свой план, есть что противопоставить краснодарцам. Мы все сейчас живем только этим матчем», – сказал Газизов.

    Матч «Уфа» – «Краснодар» состоится в воскресенье, 11 сентября. Начало – в 14:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    09.09.2016 21:35
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 11 сентября 2016, 05:12

      угу-гу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 9 сентября 2016, 22:06

      "Краснодар-суперкоманда" А что будет, если он в живую МЮ или Реал увидит, с катушек слетит наверное.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > карасевщина 10 сентября 2016, 06:42

      Я думаю. что он болтун(псевдопатриот), который нахваливает российский футбол.

      -1
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