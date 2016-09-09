Оздоев: «Грасия полностью погрузился в дела команды и уже дает установки на русском»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев поделился мнением о тренировках под руководством наставника казанской команды Хави Грасии.

«Хави Грасия полностью погрузился в дела команды, отдает «Рубину» 24 часа в сутки. Каждое слово и действие Хави говорят о том, как важно ему добиться здесь результата. Этот человек не просто заработать приехал, он действительно полностью выкладывается. Даже установки уже отчасти дает на русском языке: «Тут рывок», «Здесь сыграй головой», «Закрой», «Назад», «Вперед». Здорово, что он хочет обучаться», – отметил Оздоев.