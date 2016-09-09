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  • Митрофанов: «Жена грозила Гараю разводом, если он не уйдет из «Зенита»

Митрофанов: «Жена грозила Гараю разводом, если он не уйдет из «Зенита»

9 сентября 2016, 14:52
30

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал переход защитника Эсекьеля Гарая из петербургского клуба в «Валенсию» в минувшее трансферное окно.

— Как вы прокомментируете ситуацию с Гараем, который в прошлом сезоне для «Зенита» был более системообразующим игроком, чем Витсель?

— Более сильного футболиста по совокупности игровых качеств, чем он, в чемпионате России, на мой взгляд, не было. У него был трехлетний контракт. Мы сказали Эсекьелю, что если и продадим его, то только за очень большие деньги. Только у него личная семейная драма, связанная с угрозой развода. Гарай отказался от очень выгодных в финансовом отношении переходов в европейские клубы. Его звали в «Челси» и «Эвертон», но он соглашался играть только в Испании. Даже грозился завершить карьеру в случае, если его не отпустят. За 30-летнего игрока мы получили 24 миллиона евро. При этом мы подписали Ивана Новосельцева и количество защитников в команде не изменилось. Решение принимали совместно с главным тренером. Гарай не мотивирован, испытывает громадный внутренний дискомфорт, из-за чего пропустил много матчей чемпионата России в прошлом сезоне. Считаю, что решение было принято правильное. И с экономической, и со спортивной точки зрения.

— Была ли возможность воздействовать на супругу?

— Все, что можно было сделать, было сделано.

Тамара Горро – девушка, из-за которой Эсекьель Гарай покинул «Зенит»

Источник: Life
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Валенсия Гарай Эсекьель Митрофанов Максим
Комментарии (30)
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PoMka31
1473422193
каблук
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bset
1473422217
Кто она такая? Небось шушера какая-то, а тут мужик звезда, с деньгами. Условия еще она ставит.
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Barsuk52
1473422474
Он миллионы зарабатывает и прогибается как ей надо, жалко его
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multiscan
1473423190
Гарай - не мужик!
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Seidu_Dumbiy
1473424096
такое ощущение что половина комекнтов от школоты которые не женаты и не знают вообще что это такое
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Kollljan
1473425813
Всегда все проблемы из-за баб.
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С-Пб on-line
1473427690
Гарай молодчага, считаю его самым сильным защитником из иностранцев, что были и есть на данное время в чемпионате России
Ответить
cska-62
1473428422
Баба на футбольном корабле - быть беде... :-(((((
Ответить
Дэс
1473431103
Гарай не мужик! Если баба руководит добытчиком, причём я бы сказал охрененным добытчиком, он зарабатывал очень много и она ещё ставит ему условия. Да другая сидела бы и радовалась. Разбаловал, как впрочем это и бывает у баб, когда они могут крутить мужиками, у которых много денег. Раз поставила ультиматум развод, значит Гарай на хрен ей не нужен, отсудила бы себе половину, а то и больше и жила бы спокойно, а Гарай ведь всё прекрасно понимал, оставаться без нечего не хотел. Тряпка одним словом он. Сейчас большинство женятся не думая, что их любят за бабло, а когда его нет, то нет и типа любви. А ведь женщины хитрые создания, но мужчина должен быть мудр, что в этой истории мы от него не увидели.
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kvm
1473444417
бомжы даже с девкой не справились...
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