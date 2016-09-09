Митрофанов: «Жена грозила Гараю разводом, если он не уйдет из «Зенита»

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал переход защитника Эсекьеля Гарая из петербургского клуба в «Валенсию» в минувшее трансферное окно.

— Как вы прокомментируете ситуацию с Гараем, который в прошлом сезоне для «Зенита» был более системообразующим игроком, чем Витсель?

— Более сильного футболиста по совокупности игровых качеств, чем он, в чемпионате России, на мой взгляд, не было. У него был трехлетний контракт. Мы сказали Эсекьелю, что если и продадим его, то только за очень большие деньги. Только у него личная семейная драма, связанная с угрозой развода. Гарай отказался от очень выгодных в финансовом отношении переходов в европейские клубы. Его звали в «Челси» и «Эвертон», но он соглашался играть только в Испании. Даже грозился завершить карьеру в случае, если его не отпустят. За 30-летнего игрока мы получили 24 миллиона евро. При этом мы подписали Ивана Новосельцева и количество защитников в команде не изменилось. Решение принимали совместно с главным тренером. Гарай не мотивирован, испытывает громадный внутренний дискомфорт, из-за чего пропустил много матчей чемпионата России в прошлом сезоне. Считаю, что решение было принято правильное. И с экономической, и со спортивной точки зрения.

— Была ли возможность воздействовать на супругу?

— Все, что можно было сделать, было сделано.

Тамара Горро – девушка, из-за которой Эсекьель Гарай покинул «Зенит»