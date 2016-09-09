Луческу: «Переход Витселя сорвался из-за проблемы в «Ювентусе»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу высказал мнение о несостоявшемся трансфере полузащитника Акселя Витселя в «Ювентус».

«Игрок уровня Витселя очень важен для команды. Клуб сделал все возможное, чтобы решить этот вопрос. Но проблема была в «Ювентусе», а не в «Зените». Они надеялись на другого футболиста, потом в последний момент обратились к Акселю. Но было уже поздно. Мы в этот период не нашли того, кто мог бы полностью заменить Витселя. Повторюсь, мне нравится работать с теми игроками, которые желают играть за «Зенит». Всегда буду руководствоваться этим принципом.

Я разговаривал сейчас с ним. Он пообещал, что станет полностью отдаваться на поле. Его сердце принадлежит «Зениту», возможно, теперь он будет играть даже лучше, чем раньше. Может, его трансфер состоится в следующее окно, но я не исключаю, что Аксель останется в «Зените», – сказал Луческу.