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  • Луческу: «Переход Витселя сорвался из-за проблемы в «Ювентусе»

Луческу: «Переход Витселя сорвался из-за проблемы в «Ювентусе»

9 сентября 2016, 14:22
7

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу высказал мнение о несостоявшемся трансфере полузащитника Акселя Витселя в «Ювентус».

«Игрок уровня Витселя очень важен для команды. Клуб сделал все возможное, чтобы решить этот вопрос. Но проблема была в «Ювентусе», а не в «Зените». Они надеялись на другого футболиста, потом в последний момент обратились к Акселю. Но было уже поздно. Мы в этот период не нашли того, кто мог бы полностью заменить Витселя. Повторюсь, мне нравится работать с теми игроками, которые желают играть за «Зенит». Всегда буду руководствоваться этим принципом.

Я разговаривал сейчас с ним. Он пообещал, что станет полностью отдаваться на поле. Его сердце принадлежит «Зениту», возможно, теперь он будет играть даже лучше, чем раньше. Может, его трансфер состоится в следующее окно, но я не исключаю, что Аксель останется в «Зените», – сказал Луческу.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Ювентус Витсель Аксель Луческу Мирча
Комментарии (7)
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Rzn_za_cska
1473422736
че ты лапочишь разговоре о ювентусе шли давно... вы просто протянули время дабы не отпускать. теперь уйдет свободным агентом
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Kulimen
1473423464
Да всем насрать
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Леонид К..
1473424586
Ой. сомневаюсь! А Новосельцева зачем тогда забрали?
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Алексей1988
1473436917
"Его сердце принадлежит «Зениту»". Ппц че сказал. Он сюда приехал только из-за хороших денег. Какое сердце? )))
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rompoliss
1473477573
Ничего необычного смесь нет. Как только подписал контракт-сердце принадлежит работодателю. У меня также (не футбол) иначе,если просто отмывать номер, никакого прогресса не будет. Да, просто -тяжело.
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Aleron
1473494854
Ну-да, ну-да. А то, что игрок кучу времени просидел уже в Турине, ожидая согласования перехода от "Зенита", которого в итоге не было - это да, это "Юве" виноват. Ну и слова самого же Луческу: "Мы в этот период не нашли того, кто мог бы полностью заменить Витселя." - тоже говорят о том, что это "Юве" виноват, да. (:
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