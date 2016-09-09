Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игонин: «Хочу стать министром спорта»

    Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин назвал своим кумиром главу РФС и министра спорта РФ Виталия Мутко. Напомним, что недавно Игонин вошел в зал славы клуба, оставив на базе «Зенита» отпечатки ступней и автограф.

    – Уже стал музейным экспонатом. Приятно, но теперь и есть, о чем подумать. Есть, что вспомнить. Например, бронзу 2001 года. Тогда в нас верил только Юрий Морозов.

    – Чем сейчас занимаетесь, какие планы?

    – Знаете, для меня примером является Виталий Мутко. Хотел бы повторить его путь.

    – Стать президентом РФС?

    – Нет. Министром спорта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.09.2016 10:54
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 9 сентября 2016, 14:46

      Музей славы зенита,а кто это?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 9 сентября 2016, 13:15

      Тебе, Алёша, подходит только роль в фильме "Любовник леди Чаттерлей"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6005

      GoldPlayFIFARus9 9 сентября 2016, 13:02

      Надеюсь это он с издёвкой и лёгким троллингом сказал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Russo_ 9 сентября 2016, 12:08

      hahahahhahaha

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 сентября 2016, 11:36

      Нет, сержант, не стать тебе генералом! Раз такие личностные ориентиры... :-))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      seawave 9 сентября 2016, 11:23

      Я вот, например, тоже хочу быть министром спорта. Может, хоть для спорта что-то полезное сделаю, а не для себя.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > seawave 9 сентября 2016, 11:31

      Поменьше украдешь?)

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24

      seawave > Тraumtanzеr 9 сентября 2016, 12:16

      Вообще не украду. Буду первым и единственным в своем роде честным министром.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11