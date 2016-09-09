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    Ковалевски: «Не знаю, почему фанаты «Спартака» винят Федуна»

    Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски поделился воспоминаниями о владельце клуба Леониде Федуне.

    «Мне сложно расценивать его управленческие качества, так как мне нечасто доводилось общаться с ним лично. Но я запомнил Леонида Арнольдовича как очень хорошего и щедрого человека.

    Иногда он спускался к нам в раздевалку после матчей, посещал тренировки на базе, общался с игроками, тренерами. Помню, как несколько раз он организовывал встречи с командой в неформальной обстановке, приглашал всех футболистов, тренеров. Для нас, игроков, очень важно, когда высшее руководство постоянно находится с нами в контакте.

    Не знаю, как с этим обстоят дела в «Спартаке» сегодня, но я уверен, что для повышения командного духа, для сплоченности в коллективе руководителю клуба стоит больше времени уделять своим подопечным.

    Что касается болельщиков, то я не знаю, почему они винят в неудачах команды Леонида Федуна. У красно-белых недавно появился роскошный стадион, у клуба есть постоянное финансирование», – сказал Ковалевски.

    За «Спартак» польский голкипер выступал с 2003 года по 2007.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2016 00:09
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +108

      dimsok 9 сентября 2016, 09:31

      Наверное, кто больше всего кричит, что Федуна надо из Спартака гнать поганой метлой и собираются финансировать клуб и дальше. Это, наверное эти горе болелы построили великолепный стадион. Балаболы мля.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 9 сентября 2016, 08:19

      он и виноват

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 9 сентября 2016, 07:53

      не все фанаты с мозгами

      -1
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