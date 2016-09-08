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Семин: «Верю, что Денисов поможет сборной в 2018 году»

8 сентября 2016, 23:45
2

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос о том, станет ли Игорь Денисов ключевым игроком команды после травмы Дмитрия Тарасова.

«Я бы конкретно сейчас не стал говорить об этом. Пусть сначала выйдет и сыграет хорошо. Он должен доказать, что ключевой игрок. Сейчас ему нужно использовать свой шанс. Шанс хороший. Я верю, что Игорь сумеет помочь нашей национальной сборной в 2018 году», – сказал Семин.

Также наставник железнодорожников рассказал о роли в команде Бориса Ротенберга.

«У Ротенберга есть конкретная позиция – крайний защитник. Если схема в пять защитников, то это линейный, если в четыре – тоже крайний. Как мы его видим? Ему нужно кондиции набрать. Много пропустил. Но одну тренировку в общей группе уже провел. Проведет и еще. Радует, что он парень работоспособный».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Денисов Игорь Ротенберг Борис Семин Юрий
Комментарии (2)
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mam4
1473383971
Ну какой Денисов на ЧМ... Давайте еще Игнашевича, Широкова, Карпина вернем
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subbotaspartak
1473397652
Помогать-помогать... А кто будет не помогать - а играть? Сам играть, сам забивать. Сам решать, сам побеждать, твою мать. Помощников у нас до хрена, а кому команда помощников нужна?
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