Семин: «Верю, что Денисов поможет сборной в 2018 году»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос о том, станет ли Игорь Денисов ключевым игроком команды после травмы Дмитрия Тарасова.

«Я бы конкретно сейчас не стал говорить об этом. Пусть сначала выйдет и сыграет хорошо. Он должен доказать, что ключевой игрок. Сейчас ему нужно использовать свой шанс. Шанс хороший. Я верю, что Игорь сумеет помочь нашей национальной сборной в 2018 году», – сказал Семин.

Также наставник железнодорожников рассказал о роли в команде Бориса Ротенберга.

«У Ротенберга есть конкретная позиция – крайний защитник. Если схема в пять защитников, то это линейный, если в четыре – тоже крайний. Как мы его видим? Ему нужно кондиции набрать. Много пропустил. Но одну тренировку в общей группе уже провел. Проведет и еще. Радует, что он парень работоспособный».