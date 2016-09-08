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    Семин: «Верю, что Денисов поможет сборной в 2018 году»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил на вопрос о том, станет ли Игорь Денисов ключевым игроком команды после травмы Дмитрия Тарасова.

    «Я бы конкретно сейчас не стал говорить об этом. Пусть сначала выйдет и сыграет хорошо. Он должен доказать, что ключевой игрок. Сейчас ему нужно использовать свой шанс. Шанс хороший. Я верю, что Игорь сумеет помочь нашей национальной сборной в 2018 году», – сказал Семин.

    Также наставник железнодорожников рассказал о роли в команде Бориса Ротенберга.

    «У Ротенберга есть конкретная позиция – крайний защитник. Если схема в пять защитников, то это линейный, если в четыре – тоже крайний. Как мы его видим? Ему нужно кондиции набрать. Много пропустил. Но одну тренировку в общей группе уже провел. Проведет и еще. Радует, что он парень работоспособный».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.09.2016 23:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 9 сентября 2016, 08:07

      Помогать-помогать...
      А кто будет не помогать - а играть?
      Сам играть, сам забивать.
      Сам решать, сам побеждать, твою мать.
      Помощников у нас до хрена,
      а кому команда помощников нужна?

      0
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      Рейтинг: +28

      mam4 9 сентября 2016, 04:19

      Ну какой Денисов на ЧМ...
      Давайте еще Игнашевича, Широкова, Карпина вернем

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