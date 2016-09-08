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    Маурисио готов дебютировать за «Спартак» в игре с «Локомотивом»

    Защитник «Спартака» Маурисио рассказал о своем физическом состоянии накануне домашнего матча 6-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

    – Какие впечатления от первых дней в «Спартаке»? Чувствуете себя уже своим в команде?

    – Чувствую себя хорошо, тренируюсь. Готов играть за «Спартак» и жду воскресенья, чтобы показать себя.

    – Как оцените свое физическое состояние?

    – Последние тренировки в «Лацио» были хорошими и я готов к игре. Нахожусь здесь и готов выйти на поле в матче с «Локомотивом».

    – Один из ваших первых тренеров рассказывал, что вы тщеславны и в то же время дисциплинированны. Характеристика верна?

    – Люблю внимание, спокойно отношусь к этому и не задираю нос. Для меня важна поддержка болельщиков. Главное, чтобы мы были все вместе и концентрировались на игре.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.09.2016 18:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 8 сентября 2016, 21:58

      Посмотрим, что это за бразилец такой. Будем надеяться, что сможет раскрыться в нашем непростом первенстве.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 сентября 2016, 20:23

      Дай Бог вольешься и проявишь себя.

      3
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 8 сентября 2016, 19:20

      Удачного дебюта Маурисио! Очень надеемся, что ты успешно и главное с ощутимой пользой вольешся в коллектив Спартака!

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