Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Панюков: «Ломич в «Динамо» говорил, что он нетрадиционной сексуальной ориентации»

    Российский нападающий Андрей Панюков, выступающий на данный момент в «Браге», признался, что еще не приступил к изучению португальского языка.

    – Как ваши успехи в португальском?

    – Никак. Мне предлагают учителя, но пока отказываюсь. У меня нормальный английский, здесь его многие понимают, так что в общении нет проблем. Есть африканцы, которые по-французски говорят, есть бельгиец, он тоже с английским в ладах.

    – Представьте, встречаетесь вы с Криштиану Роналду – что ему по-португальски скажете?

    – Здорово, брат!

    – А дальше? Вот, скажем, интересный момент – зачем футболист красит ногти на ногах?

    – А он красит? Сам ничего не говорит по этому поводу? Имидж, наверное. В наших командах, наверное, такого не поняли бы. Но футболисты-европейцы, допустим, бреют ноги и грудь.

    – Вот как?

    – Все совсем другое, да. Даже в «Динамо» иностранцы так делали. Насколько помню, с бритыми гладкими ножками ходил Балаж Джуджак. Потом… Ломич еще. Кевин Кураньи, кстати, грудь брил. Может, менталитет такой? Я, честно говоря, не в курсе зачем.

    – А ноги понятно зачем?

    – Это еще могу понять – имеется специфика при массаже. А вот насчет груди есть вопросы.

    – Вы их задавали?

    – С Ломичем я жил в одной комнате на базе и спрашивал.

    – А он?

    – Отвечал, что у него нетрадиционная сексуальная ориентация. Понятно, что это все шутки. Прямого ответа я не получил.

    – Откуда тогда знаете, что это шутка?

    – Видел как-то жену и ребенка Марко и с тех пор свято верю, что Ломич придерживается традиционных ценностей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2016 17:40
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 8 сентября 2016, 22:13

      Каждый человек имеет право быть ориентированным как или куда он хочет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 8 сентября 2016, 21:00

      Вот бы Ломичу вломить!
      Будет знать, как с кем шутить.
      И редактора побрить,
      Чтоб не смел нас разводить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 8 сентября 2016, 20:45

      Да тут мастер "жёлтого" заголовка потрудился !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Молчуновский 8 сентября 2016, 20:43

      Панюков запаниковал. Ах, как это на него похоже.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 8 сентября 2016, 20:34

      о понятно что ничего не понятно с их нравами

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11