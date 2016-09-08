Мостовой: «Не стоит забывать, что первое место «Спартака» – заслуга и Аленичева»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал причины успеха красно-белых в нынешнем сезоне чемпионата России.

– Первое место и симпатичная игра «Спартака» показывает уровень Массимо Карреры как главного тренера, или это просто всплеск эмоций от смены руководителя?

– Здесь есть три составляющих. Это действительно эмоциональный всплеск, уровень Карреры, который у него безусловно есть, и не нужно забывать, что команду к сезону готовил Дмитрий Аленичев. Это и его заслуга. На данный момент это дает результат, но не хотел бы пока говорить о том, что будет дальше.

– Как «Спартаку» справиться в матче с «Локомотивом» в отсутствие троих ключевых игроков Ещенко, Фернандо и Промеса?

– Согласен, игроки важные, но не стоит забывать и о проблемах «Локомотива». У команды поменялся главный тренер, тяжелую травму получил Дмитрий Тарасов, так что Юрий Павлович Семин не совсем еще определился, кто должен играть в основном составе. Игра должна быть равной.