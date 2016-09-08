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  • Мостовой: «Не стоит забывать, что первое место «Спартака» – заслуга и Аленичева»

Мостовой: «Не стоит забывать, что первое место «Спартака» – заслуга и Аленичева»

8 сентября 2016, 14:28
6

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой назвал причины успеха красно-белых в нынешнем сезоне чемпионата России.

– Первое место и симпатичная игра «Спартака» показывает уровень Массимо Карреры как главного тренера, или это просто всплеск эмоций от смены руководителя?

– Здесь есть три составляющих. Это действительно эмоциональный всплеск, уровень Карреры, который у него безусловно есть, и не нужно забывать, что команду к сезону готовил Дмитрий Аленичев. Это и его заслуга. На данный момент это дает результат, но не хотел бы пока говорить о том, что будет дальше.

– Как «Спартаку» справиться в матче с «Локомотивом» в отсутствие троих ключевых игроков Ещенко, Фернандо и Промеса?

– Согласен, игроки важные, но не стоит забывать и о проблемах «Локомотива». У команды поменялся главный тренер, тяжелую травму получил Дмитрий Тарасов, так что Юрий Павлович Семин не совсем еще определился, кто должен играть в основном составе. Игра должна быть равной.

Источник: Euro-football.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Каррера Массимо Мостовой Александр
Комментарии (6)
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nik55
1473337476
попов-жано-мельгарехо и вперед
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serppion
1473338314
Мостовой какой-то странный в вопросе смены главных тренеров. Каррера пришел - это эмоциональный всплеск, а Шпалыч у руля встал - обозвал проблемой.
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Pro100Kid
1473339998
Не стоит забывать,что поражение от АЕКа - заслуга Аленичева.
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oyabun
1473341195
Скорее вопреки работе Аленичева, ибо именно Аленичев своими бесконечными поисками оптимального состава и подходящей схемы игры лишил команду какого либо смысла в действиях на поле. При нем в игре Спартака не было видно мысли. На поле царил полный хаос, кто во что горазд
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тётя ASYA
1473347527
всё смешалось в доме .....
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VVM1964
1473358300
ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН .
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