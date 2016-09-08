Липпи может возглавить «Гуанчжоу Эвергранд» и стать самым высокооплачиваемым тренером мира

Бывший наставник сборной Италии Марчелло Липпи может вернуться в Китай. В услугах 68-летнего тренера нуждается «Гуанчжоу Эвергранд», который готов предложить специалисту контракт, по условиям которого он заработает 60 миллионов за три года.

Таким образом, Липпи может стать самым высокооплачиваемым тренером мира, если возглавит китайский клуб.

Напомним, что итальянец уже тренировал «Гуанчжоу Эвергранд» с 2012 по 2014 год. Под его руководством команда три раза победила в Суперлиге, а также выиграла Кубок Китая и Азиатскую Лигу чемпионов.