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  • Липпи может возглавить «Гуанчжоу Эвергранд» и стать самым высокооплачиваемым тренером мира

Липпи может возглавить «Гуанчжоу Эвергранд» и стать самым высокооплачиваемым тренером мира

8 сентября 2016, 12:31
3

Бывший наставник сборной Италии Марчелло Липпи может вернуться в Китай. В услугах 68-летнего тренера нуждается «Гуанчжоу Эвергранд», который готов предложить специалисту контракт, по условиям которого он заработает 60 миллионов за три года.

Таким образом, Липпи может стать самым высокооплачиваемым тренером мира, если возглавит китайский клуб.

Напомним, что итальянец уже тренировал «Гуанчжоу Эвергранд» с 2012 по 2014 год. Под его руководством команда три раза победила в Суперлиге, а также выиграла Кубок Китая и Азиатскую Лигу чемпионов.

Источник: Corrieredellosport
Весь мир Гуанчжоу Эвергранд Липпи Марчелло
Комментарии (3)
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AZ
1473327486
каждый китаец кинет по пол бакса тренеру на зарплату, и собереться 60 лимонов
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marslond
1473331402
Китай снова разбрасывается деньгами!
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ivanthebest
1473340611
Долбануться... Вот где нужен финансовый фейрплей, а не крахоборить на командах типо Краснодара и Ростова...
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