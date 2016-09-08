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    Ковалевски: «Федун – очень хороший и щедрый человек»

    Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски поделился своими воспоминаниями от общения с владельцем московского клуба Леонидом Федуном.

    «Мне сложно расценивать его управленческие качества, так как мне нечасто доводилось общаться с ним лично. Но я запомнил Леонида Арнольдовича как очень хорошего и щедрого человека. Иногда он спускался к нам в раздевалку после матчей, посещал тренировки на базе, общался с игроками, тренерами.

    Помню, как несколько раз он организовывал встречи с командой в неформальной обстановке, приглашал всех футболистов, тренеров. Для нас, игроков, очень важно, когда высшее руководство постоянно находится с нами в контакте. Не знаю, как с этим обстоят дела в «Спартаке» сегодня, но я уверен, что для повышения командного духа, для сплоченности в коллективе руководителю клуба стоит больше времени уделять своим подопечным.

    Что касается болельщиков, то я не знаю, почему они винят в неудачах команды Леонида Федуна. У красно-белых недавно появился роскошный стадион, у клуба есть постоянное финансирование», – заявил Ковалевски.

    Источник: Известия

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    08.09.2016 09:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +107

      nikita08 8 сентября 2016, 12:06

      Хорошечно!

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