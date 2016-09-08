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    Тарасов: «Хочется снова встать на газон, почувствовать соленый вкус крови на губах»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram поделился размышлениями о том, что для него значит футбол.

    – Что же есть твой футбол?

    – Когда ты без труда отличишь звук удара по мячу, запах новых бутс, свежесть травы. Когда без этого ты не можешь спокойно заснуть.

    – И все? Глупости.

    – Ну, блин... Еще – когда ты можешь встать с утра на пробежку – на часах 6.30, а за окном -20, когда ты не за компом, а вечно на тренировке, когда просыпаешься не в постели, а с мамой в машине около стадиона, когда в каждом игроке видишь соперника, и стараешься стать лучше, быстрее, сильнее, когда перед игрой тебе плевать на все. Ты просто слушаешь музыку и ждешь...

    – Все равно глупо. Детское хобби!

    – Хобби?!? Ну, нет... Сломанные кости, постоянные растяжения, боль, слезы, выбитые суставы, уничтоженные колени, сотрясения, сколотые зубы, ссоры с родными. Иногда все говорят тебе: «Хватит, все кончено, ты сломан, травмы и страх сломают тебя до конца, уходи». Даже родители уже не верят в тебя...

    – И что потом?

    – А потом ты ложишься, закрываешь глаза, включаешь музыку и засыпаешь. А на утро встаешь, надеваешь спортивный  костюм и выходишь на улицу, потом приходишь, звонишь друзьям, узнаешь во сколько тренировка, и все опять сначала.

    – Во имя чего все это?

    – Просто. Хочется снова встать на газон, почувствовать соленый вкус крови на губах, вскинуть руки после забитого мяча... Просто хочется когда-нибудь сказать всем, кто в тебя не верил, и смеялся над тобой, что все было не зря.  

    Запомни, мы не играем в футбол, мы живем им, – написал Тарасов.

    Сегодня футболист успешно перенес операцию после разрыва крестообразной связки, который он получил в расположении сборной России.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    08.09.2016 01:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +65

      Too Much 8 сентября 2016, 12:20

      Если бы не ломался так часто((( был бы топовым по Российским меркам

      -1
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      Рейтинг: +186

      STatham 8 сентября 2016, 11:39

      Жаль что травму получил не в "боевом" матче а в за сборную и в товарнике. Вот это обидно. Поправляйся.

      0
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      Рейтинг: +56

      B-E-S 8 сентября 2016, 10:13

      Философски!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 8 сентября 2016, 09:29

      Ба блоед тебя заменит

      -3
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 8 сентября 2016, 08:42

      "..почувствовать соленый вкус крови на губах..."
      Это тебе на ринг надо,а не на газон!

      0
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 8 сентября 2016, 08:27

      Вкус крови в губах??? Маньяк , что ли?

      -2
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 8 сентября 2016, 06:40

      Сильно

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 8 сентября 2016, 01:46

      Уважуха, Дим! Возвращайся!

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