Милевский: «Рассмотрел бы предложение из Украины, но никто не хочет видеть Милевского»

Нападающий «Тосно» Артем Милевский рассказал о том, может ли он вернуться в чемпионат Украины.

–Если бы было хорошее предложение из Украины, я бы обязательно его рассматривал, поверьте мне. Но, видимо, никто больше не хочет видеть Милевского в своих рядах. А в какие-то коллективы Первой или Второй лиги ехать совершенно не интересно.

– Вы еще рассчитываете сыграть за сборную?

– Буквально вчера я смотрел игру и, конечно же, вспоминал, как я играл. Вспоминаю каждый день. Но не все зависит от меня. У меня сейчас немножко другие задачи – есть клуб, и я должен концентрироваться только на нем. Конечно же, хотелось бы еще сыграть за сборную, но поживем – увидим.

– Каким Вы видите свое будущее после футбола?

– Если честно, не задумывался над этим. Возможно, хотел бы стать в хорошем клубе скаутом нападающих. Было бы интересно заниматься поиском хорошего нападающего, такого плана, как я – чтобы был и думающий, и техничный. Вот такая работа, наверное, пришлась бы мне по душе, – сказал Милевский.