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    В ноябре может состояться товарищеская игра между Россией и Катаром

    Сборная России может в этом году провести еще одну контрольную встречу в рамках подготовки к ЧМ-2018. Предполагаемый соперник – Катар. Поединок, по всей вероятности, состоится в ноябре на поле оппонента. Ранее глава РФС Виталий Мутко заявил, что россияне проведут игру с Румынией, а в качестве еще одного спарринг-партнера может выступить одна из азиатских сборных.

    Напомним, девятого октября России предстоит матч против Коста-Рики. Вчера подопечные Станислава Черчесова добыли победу в товарищеской встрече над Ганой (1:0).

    Источник: Р-Спорт

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    07.09.2016 15:22
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 9 сентября 2016, 08:47

      битва гигантов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 9 сентября 2016, 05:23

      кто следующий - Лихтенштейн, Андора?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 7 сентября 2016, 18:35

      посерьёзнее спарринг нужен

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Пабло6 7 сентября 2016, 18:16

      гуд

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 7 сентября 2016, 18:13

      Неплохо!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 сентября 2016, 18:03

      А румынам ещё и проиграть можно!

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 сентября 2016, 18:03

      Отличный выбор! Обыграем и будем счастливы перед новым годом, что у нас есть непобедимая сборная!

      -1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 7 сентября 2016, 17:46

      Уровень соперников нашей сборной после ЧЕ неуклонно повышается и скоро дойдёт до уровня плинтуса! Т.е. Гана сильнее предыдущего нашего соперника, Катар, видимо, сильнее Ганы. Глядишь, через ...надцать лет доживём до какой - нибудь Новой Гвинеи, а к концу существования Земли - о,ужас, до Бразилии! Тем более, когда из уст некоторых компетентных товарисчей звучат заявления, что Россия - нефутбольная страна!

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 7 сентября 2016, 17:12

      Катар... Сложно объяснить такой странный выбор.

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      Рейтинг: +96

      Kitoboy_161 7 сентября 2016, 16:19

      С Ираном можно было бы встретиться в таком случае. Там есть хорошие игроки

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