Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Украина не намерена бойкотировать чемпионат мира в России

7 сентября 2016, 13:12
16

Сборная Украины не собирается бойкотировать участие в чемпионате мира-2018. Ранее сообщалось, что власти страны совместно с национальной Федерацией футбола рассматривают вариант с добровольным отказом от участия в российском мундиале.

«Не думаю, что это имеет место. Думаю, что эта информация – выдумка. Мы выступаем в отборочном раунде, и перед командой стоит задача занять первое место в группе и выйти в финальную стадию чемпионата мира. Другой задачи нет», – подчеркнул пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский.

Напомним, соперниками желто-голубых по отборочной группе I ЧМ-2018 являются Турция, Хорватия, Исландия, Финляндия и Косово. Первую встречу квалификационного раунда подопечные Андрея Шевченко свели к ничьей с исландцами (1:1).

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
семечкин
1473243467
если не смогут выйти, тогда объявят бойкот))))
Ответить
Lukasch2000
1473244398
Жаль....
Ответить
ivanthebest
1473244894
Как-то вообще плевать... Пускай сначала выйдут из трудной группы, что навряд ли...
Ответить
ШарКий вояж в ТуЛузу
1473245718
А если мы в Питере не успеем и в Крым перенесем, тогда как?))
Ответить
yorgenbarenz
1473248767
Что-то напоминает.Да,было наподобие.Сборная СССР,не сумев выиграть дома у Чили,вдруг отказалась ехать на ответную игру,требуя перенести матч в нейтральную страну из-за расстрелов на стадионе в Сантьяго.Киевское Динамо подавалось тогда,как образец мужества за матч с фашистами в войну....гм.Нынешним хохлам надо ещё суметь путёвочку завоевать,а потом можно и покочевряжиться.))Игра с Исландией оптимизьмы не прибавляет-бледная команда у Украины.
Ответить
Etiainen
1473252040
Да они не пройдут все равно
Ответить
aurora5858
1473253627
Ждем и встретим хлебом солью
Ответить
Kitoboy_161
1473254397
Не мешайте людям играть в футбол! Футбол вне политики!
Ответить
cska-62
1473365750
А будет ли к тому времени ещё существовать "Украина"? Вот в чём вопрос?!
Ответить
AZ
1473596804
После первого матча отборочного цикла, Украина перестала бойкотировать ЧМ в России, т.к. поняла, что все равно на него не попадет...
Ответить
Главные новости
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
13:37
Глава РПЛ – об уровне турнира: «Это не чемпионат третьего мира, в топ-10 рейтинга УЕФА были бы»
13:29
2
Сафонов раскрыл сумму затрат на свадьбу с Кондратюк
13:20
Объявлены судьи матчей 4-го тура РПЛ
13:11
1
Бубнов: «Между Галактионовым и Ротенбергом война идет»
12:53
3
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
1
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
5
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
11
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
11:22
Все новости
Все новости
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
01:00
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Доннарумма сделал заявление после невыхода сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
6
Реакция Буффона на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+