Украина не намерена бойкотировать чемпионат мира в России

Сборная Украины не собирается бойкотировать участие в чемпионате мира-2018. Ранее сообщалось, что власти страны совместно с национальной Федерацией футбола рассматривают вариант с добровольным отказом от участия в российском мундиале.

«Не думаю, что это имеет место. Думаю, что эта информация – выдумка. Мы выступаем в отборочном раунде, и перед командой стоит задача занять первое место в группе и выйти в финальную стадию чемпионата мира. Другой задачи нет», – подчеркнул пресс-атташе сборной Украины Александр Гливинский.

Напомним, соперниками желто-голубых по отборочной группе I ЧМ-2018 являются Турция, Хорватия, Исландия, Финляндия и Косово. Первую встречу квалификационного раунда подопечные Андрея Шевченко свели к ничьей с исландцами (1:1).