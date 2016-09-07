Милевский: «Не понимаю, при чем политика к спорту»

Форвард «Тосно» Артем Милевский рассказал о своем переходе в клуб Ленинградской области.

«Вообще изначально был знаком с генеральным директором Матюшенко, мы познакомились еще в Минске. А непосредственно трансфером занимался мой менеджер Александр Панков, ему помогал Виталий Леденев. Саша сказал, что есть вот такой вариант, не хотел бы я поиграть? В принципе, посидели и подписали.

«Тосно» имеет перспективы поиграть на высшем уровне. Стоит задание выйти в Премьер-лигу в следующем сезоне. Это очень интересно. У меня будет мотивация, чтобы в следующем году сыграть с такими командами, как «Зенит», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Краснодар».

Критику за переезд в Россию? Скажу так: я никогда не интересовался политикой, у меня нет ни одного знакомого из этой сферы. Не понимаю, при чем политика к спорту. А критика в мой адрес никогда не закончится в этой жизни. Я привык к тому, что меня всю жизнь критикуют. Не обращаю на это внимания», – сказал он.