Игнатьев: «Приложу все усилия для того, чтобы играть за национальную команду»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев надеется как можно скорее получить вызов в национальную сборную России.

– Когда в команде появляется новый тренер, товарищеские матчи приобретают большую важность?

– Безусловно, всегда, когда в команду приходит новый специалист, каждому игроку нужно заново доказывать свое право на место в основном составе. А вообще мы профессионалы своего дела и должны выкладываться на поле всегда и отрабатывать матч на 100 процентов независимо от его статуса.

– Уже заметили какие-то кардинальные отличия в работе с Юрием Семиным?

– Юрий Павлович в команде относительно недавно. Но тем не менее мы уже заметили, как поменялся тренировочный процесс, ощутили это на себе. При нем тренировки стали более интенсивными. Что касается перемен в игровом процессе, то Семин требует чаще вступать в борьбу и отбирать мячи.

– В качестве ассистента главного тренера в «Локомотив» вернулась еще одна легенда клуба – Дмитрий Лоськов. Чем он будет полезен команде?

– Очень приятно, что Дмитрий вернулся в родной клуб. Он всегда старается нам подсказывать, помогать и делится своим богатым опытом. Мы все стараемся к нему прислушиваться.

– У сборной России также новый наставник – Станислав Черчесов. Ставите перед собой задачу вернуться в состав национальной команды?

– Задача выступать в составе сборной страны должна быть всегда. Думаю, это мечта любого профессионального футболиста. Но для этого нужно много работать, стабильно играть у себя в клубе и только после этого рассчитывать на приглашение в национальную команду. Приложу все усилия для того, чтобы вернуться в национальную команду.