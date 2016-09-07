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    Игнатьев: «Приложу все усилия для того, чтобы играть за национальную команду»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев надеется как можно скорее получить вызов в национальную сборную России.

    – Когда в команде появляется новый тренер, товарищеские матчи приобретают большую важность?

    – Безусловно, всегда, когда в команду приходит новый специалист, каждому игроку нужно заново доказывать свое право на место в основном составе. А вообще мы профессионалы своего дела и должны выкладываться на поле всегда и отрабатывать матч на 100 процентов независимо от его статуса.

    – Уже заметили какие-то кардинальные отличия в работе с Юрием Семиным?

    – Юрий Павлович в команде относительно недавно. Но тем не менее мы уже заметили, как поменялся тренировочный процесс, ощутили это на себе. При нем тренировки стали более интенсивными. Что касается перемен в игровом процессе, то Семин требует чаще вступать в борьбу и отбирать мячи.

    – В качестве ассистента главного тренера в «Локомотив» вернулась еще одна легенда клуба – Дмитрий Лоськов. Чем он будет полезен команде?

    – Очень приятно, что Дмитрий вернулся в родной клуб. Он всегда старается нам подсказывать, помогать и делится своим богатым опытом. Мы все стараемся к нему прислушиваться.

    – У сборной России также новый наставник – Станислав Черчесов. Ставите перед собой задачу вернуться в состав национальной команды?

    – Задача выступать в составе сборной страны должна быть всегда. Думаю, это мечта любого профессионального футболиста. Но для этого нужно много работать, стабильно играть у себя в клубе и только после этого рассчитывать на приглашение в национальную команду. Приложу все усилия для того, чтобы вернуться в национальную команду.

    Источник: Известия

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    07.09.2016 07:36
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