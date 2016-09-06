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    Шевченко: «Это я решил, что пенальти будет бить Коноплянка»

    Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился своими впечатлениями от матча против Исландии (1:1), а также прокомментировал эпизод, в котором полузащитник Евгений Коноплянка не реализовал пенальти.

    «Спасибо ребятам за самоотдачу. Я видел команду. Пенальти все не забивают. Я не знаю ни одного игрока, который всегда забивал. Почти всю тактику выполнили. Остался доволен игрой.

    Результат... Не получилось. Спасибо болельщикам. Они поддерживали и переживали за нас.

    Почему Коноплянка пробивал пенальти? Женя был пенальтистом. Я принял на себя такой удар и сказал, что он должен бить. Сказал это еще перед игрой. Это мое решение», – заявил Шевченко.

    Источник: Matchday.ua

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    06.09.2016 00:46
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +212

      perm 242 6 сентября 2016, 13:08

      не понял про болельщиков .... вроде играли без зрителей ...

      0
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      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > perm 242 6 сентября 2016, 14:19

      Исландия и Косово две большие разницы.

      1
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      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > perm 242 6 сентября 2016, 19:14

      Нужно было смотреть матч, тогда бы понял. Так тебе не объяснить!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +447

      alexidj 6 сентября 2016, 09:31

      взял да засрал мне ставку..)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > alexidj 6 сентября 2016, 10:14

      Нашёл на кого ставить!

      -1
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 6 сентября 2016, 08:56

      План в действии, по непопаданию... На чм2018 в Россию)

      -1
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      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > juvseriy 6 сентября 2016, 10:14

      Они и так не поедут - это клоунада

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 6 сентября 2016, 04:37

      Бывает.....

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 6 сентября 2016, 01:23

      Когда (как в этот раз) на лице написано, что не забьет, именно это обычно и происходит.

      -1
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