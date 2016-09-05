«Анжи» расторг контракт с Жировым

«Анжи» расторг контракт с защитником Александром Жировым по согласию сторон. Игрок перебрался в махачкалинский клуб в середине 2015 года из «Волгаря». В прошлом розыгрыше РФПЛ 25-летний футболист провел 30 матчей, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей, а также заработав три желтые карточки.

«После общения со спортивным департаментом и главным тренером клуба в целях получения защитником игровой практики, «Анжи» и Александр Жиров прекратили трудовые отношения по обоюдному согласию сторон. Соответствующие формальности были улажены до закрытия трансферного окна, и игрок, согласно регламенту, может быть заявлен за другой клуб. «Анжи» благодарит Александра за его труд на благо команды и желает ему успехов», – говорится в заявлении клуба.