Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Арсенал» не смог внести Авала в заявку из-за проблем с документами

    Генеральный директор тульского «Арсенала» Андрей Никитин объяснил, по каким причинами новичок команды Мохаммед Авала оказался вне заявки на сезон. Напомним, 28-летний ганский защитник пополнил ряды «канониров» во время летнего трансферного окна, заключив контракт на один сезон с возможностью продления еще на год.

    «К сожалению, мы не получили все документы от его предыдущего клуба «Раджа Касабланка». Это и не позволило внести Авала в заявку. Что ждет футболиста в дальнейшем? Сегодня будет заседание правления клуба, на нем решим вопрос», – сказал Никитин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2016 14:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11