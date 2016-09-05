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    Панферов: «Российские футболисты не нужны английским клубам»

    Бывший член совета директоров «Борнмута» Алексей Панферов считает, что реальные шансы на выступление в Англии имеет лишь голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.

    «Пока, к сожалению, российские футболисты не нужны английским клубам. Они нужны России, потому что им в том числе доплачивают за наличие паспорта, а в Англии этот паспорт, наоборот, мешает. Плюс к этому есть не самые удачные примеры вхождения в лигу российских футболистов. Просто нет примера, кто из российских футболистов превратился в Премьер-лиге в настоящую мировую звезду уровня, скажем, Карпина или Мостового в Испании.

    Российскому футболисту очень тяжело адаптироваться в Англии. И неудачное выступление на Евро-2016 тоже сказывается. На мой взгляд, единственный кандидат — это Акинфеев. Но он вратарь, а это прежде всего психология, и не понятно, как на него может повлиять переезд. Да и зарплаты в Англии не такие высокие, как многие думают», – рассказал Панферов.

    Источник: Известия

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    05.09.2016 10:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 сентября 2016, 17:43

      Надо не туда целиться, а здесь играть по полной и в еврокубках побед добиваться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 сентября 2016, 13:02

      Уровень не тот,а акинфееву нужно было давно уезжать,что бы развиваться

      0
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      ...
      Рейтинг: +215

      iuda > Asbjorn 6 сентября 2016, 08:29

      акинфеева в апл просто снесут и не заметят

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 5 сентября 2016, 12:44

      Английские игроки не нужны РФПЛ!

      -1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 сентября 2016, 11:55

      Да как не нужны? Бесплатно любого возьмут,накормят,бутсы подарят.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 5 сентября 2016, 11:39

      не только английским

      3
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 5 сентября 2016, 11:11

      нашим хотя бы с чемпшипа начинать надо

      0
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      Рейтинг: +140

      SandersMax 5 сентября 2016, 11:00

      Акинфеев из ЦСКА не уйдет никогда. В Англии скорости сумасшедшие и стремление игроков пробиться в основу колоссальное

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